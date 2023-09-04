Историю загадочной смерти Даны из Каменска-Уральского осветил Малахов

04 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото:instagram.com/malakhov007

Историю загадочной смерти Даны из Каменска-Уральского осветил Малахов

История с загадочной смертью Даны из Каменска-Уральского дошла до федерального канала. В студию к Андрею Малахову пришел отец 16-летней девушки, тело которой нашли в лесу в начале августа. Перед тем, как возвращаться домой посреди ночи, Дана опубликовала в социальных сетях пост с призывом не убивать и не насиловать ее.

Сообщалось, что школьницу якобы мог погубить неизвестный наркотик, однако отец девушки настаивает, что его дочь вела здоровый образ жизни и это определенно было убийство. В дальнейшем было опубликовано видео, на котором незадолго до исчезновения Дану преследует некий велосипедист.

В эфире шоу Малахов также обратил внимание, что странное поведение велосипедиста, отметив, что ему не было бы надобности двигаться таким образом, если бы он кого-то не преследовал.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Накануне стало известно, что дело об убийстве 16-летней свердловчанки передадут в областной СКР после жалоб ее отца. Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком. В прошлую пятницу уральца арестовали.

Теги: Дана, Малахов, Каменск-Уральский, велосипедист


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.09.2023 13:19 Мск Суд арестовал уральца, задержанного по делу об убийстве 16-летней школьницы
Ранее 01.09.2023 08:45 Мск Материалы по гибели 16-летней девушки на Урале передали в 3 отдел по расследованию особо важных дел
Ранее 31.08.2023 20:59 Мск Стропальщик с туманным прошлым. Что известно о велосипедисте, подозреваемом в смерти 16-летней Даны
Ранее 30.08.2023 15:00 Мск На Урале задержан мужчина, который мог преследовать 16-летнюю школьницу перед ее смертью
Ранее 29.08.2023 11:15 Мск Дело об убийстве 16-летней Даны передадут в областной СКР после жалоб отца
Ранее 29.08.2023 09:19 Мск Не "передоз"? 16-летнюю свердловчанку перед убийством преследовал велосипедист
Ранее 12.08.2023 10:50 Мск Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти школьницы в Каменске-Уральском
Ранее 10.08.2023 15:38 Мск Уральскую школьницу, тело которой нашли в лесу, мог убить неизвестный наркотик
Ранее 10.08.2023 08:12 Мск На Урале в лесу нашли тело пропавшей 16-летней девушки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети