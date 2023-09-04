Историю загадочной смерти Даны из Каменска-Уральского осветил Малахов

История с загадочной смертью Даны из Каменска-Уральского дошла до федерального канала. В студию к Андрею Малахову пришел отец 16-летней девушки, тело которой нашли в лесу в начале августа. Перед тем, как возвращаться домой посреди ночи, Дана опубликовала в социальных сетях пост с призывом не убивать и не насиловать ее.

Сообщалось, что школьницу якобы мог погубить неизвестный наркотик, однако отец девушки настаивает, что его дочь вела здоровый образ жизни и это определенно было убийство. В дальнейшем было опубликовано видео, на котором незадолго до исчезновения Дану преследует некий велосипедист.

В эфире шоу Малахов также обратил внимание, что странное поведение велосипедиста, отметив, что ему не было бы надобности двигаться таким образом, если бы он кого-то не преследовал.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Накануне стало известно, что дело об убийстве 16-летней свердловчанки передадут в областной СКР после жалоб ее отца. Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком. В прошлую пятницу уральца арестовали.