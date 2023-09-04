Команда "Газпром нефти" представит свою разработку на международной Лиге молодых специалистов

Команда молодых специалистов "Газпромнефть-Ямала" победила в финале российского инженерного чемпионата CASE-IN. Теперь ребята будут бороться за победу в международной Лиге молодых специалистов. Состязание с коллегами из стран СНГ и Азии состоится в Москве в рамках Российской энергетической недели. Об этом Накануне.RU сообщили в компании "Газпромнефть-Ямал".

Сотрудники предприятия на завершающем этапе чемпионата CASE-IN предложили проект синтезирования из газа белка, который можно будет использовать, например, в составе кормов для животных. Эта технология похожа на промышленное производство дрожжей: в питательную среду с бактериями подается природный газ, очищенный воздух и определенный набор витаминов и минеральных добавок. В процессе непрерывной ферментации бактерии потребляют газ и увеличивают биомассу, которая в дальнейшем направляется на сушку и фасовку – для получения кормового белка.

Генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну подчеркнул, что успех команды демонстрирует, как нестандартный подход к решению кейса позволяет увидеть перспективные бизнес-возможности, механизмы возрождения технологий с применением современных методов.

"Это в очередной раз доказывает важность вовлечения молодых специалистов еще на стадии проработки идей для генерации креативных, новаторских решений. В компании этому уделяется большое внимание, созданы все условия для максимальной реализации потенциала сотрудников и достижения стоящих перед ними амбициозных целей", - заявил он.

Жюри, состоящее из представителей профильных высших учебных заведений страны и руководителей промышленных предприятий, признало технологическую идею специалистов "Газпром нефти" лучшей из более чем 150 представленных на чемпионат проектов.

Главный специалист "Газпромнефть-Ямала" Аскар Сайфуллин сообщил подробности представленного на чемпионате проекта.

"Наша идея по синтезу кормового белка и карбамида изначально казалась не самым очевидным решением для обеспечения технологического лидерства, что было заявлено темой чемпионата CASE-IN. Но жюри конкурса дало высокую оценку предложению, также мы увидели большой интерес со стороны участников. Реализация проекта на практике — сложная, но решаемая задача, которая открывает хорошие бизнес-возможности для крупных нефтегазовых компаний", - отметил он.