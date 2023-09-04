НАТО проведет учения в Косово

Контингент НАТО в Косово (KFOR) проведет в западной части края учения.

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Они состоятся 5-7 сентября, пишет РИА Новости. Во время учений пройдут дневные и ночные маневры на главных и второстепенных трассах в этом районе, и будут заметны "колонны военной техники с тяжелым инженерным оборудованием".

Напомним, ранее глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс.

"Я призываю Армению вступить в НАТО", - написал Фелингер в соцсети X (экс-Twitter), обратившись к премьеру Армении Николу Пашиняну.

Кроме того, Фелингер, обращаясь к президенту США Джо Байдену, попросил его "защитить Армению".