Диписточник: В Москве крайне недовольны заявлениями премьера Армении о России

В Москве крайне недовольны последними заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России, сделанными в интервью итальянской газете La Repubblica. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

По его словам, тон высказываний Пашиняна и комментариев армянского МИДа неприемлем.

Дипломат заявил, что заявления армянского лидера сделаны с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки.

Источник добавил, что Россия не собирается оставлять регион Южного Кавказа "как ближайших друг и сосед Армении", но Еревану "не стоит становиться орудием Запада по выдавливанию РФ".

Ранее Пашинян в интервью итальянскому СМИ заявил, что зависимость от России в сфере безопасности ошибочна. Армянский премьер также считает, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Кроме того, он заявил, что российские миротворческие силы якобы "не выполняют свою миссию" по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.