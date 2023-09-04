04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Свердловской области начали готовиться к Всемирному фестивалю молодежи в 2024 году

В Свердловской области создан оргкомитет по подготовке и проведению в регионе Всемирного фестиваля молодежи, который запланирован на следующий год.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, фестиваль пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа состоится с 10 по 17 марта. Участники посетят около 30 городов России, в том числе и Екатеринбург.

На Среднем Урале в состав регионального оргкомитета включен 31 человек. Среди них – вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ожидается, что во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 тысяч человек. В их числе молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и других сфер.

Теги: молодежь, фестиваль, Свердловская область


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