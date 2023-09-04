Началось производство "Москвича 6"

На заводе в столице началось производства "Москвича 6" – седана, который будет доступен в трех комплектациях и пяти цветах. На открытие линии приехал мэр города Сергей Собянин и глава "КамАЗа" Сергей Когогин.

"Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу. В итоге нам удалось сохранить завод, уже произведено 26 тыс. машин. Теперь расширяем модельный ряд", - порадовался Собянин.

По его словам, "Москвич 6" запущен в дополнение к кроссоверу "Москвич 3" и электромобилю "Москвич 3е".

Продажи стартуют в конце октября. В 2024 году планируется запустить производство кроссоверов "Москвич 5" и "Москвич 8".





Отметим, что 1 августа цены производителя на автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" второй раз за год выросли. Но если 1 июня завод повысил стоимость машин на 1%, то сейчас подорожание составило уже 11%. Так, "Москвич 3" предлагают по цене от 2,2 млн руб., электромобиль – почти за 4 млн руб. Весной цены на "Москвичи", "вдохновленные" китайским автопромом, комментировал экс-президент России Дмитрий Медведев: "На счет "Москвича". Не знаю, что получится. Цена, действительно, выглядит высоковатой".