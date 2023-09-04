Baza: Вертолет Ка-52 рухнул в Азовское море

Вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. По предварительным данным, двух пилотов удалось спасти.

По информации источников telegram-канала Baza в спасательных службах, вертолёт упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия – в районе был сильный туман.

На борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали в ходе спасательной операции.