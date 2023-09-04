Прокуратура проверит Свердловскую пригородную компанию, посадившую школьников на пол в электричке

В Свердловской пригородной компании организовали надзорные мероприятия после новости о том, что школьников заставили почти два часа ехать на полу электрички. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, группу школьников с сопровождающим согласились пустить на "Ласточку" №7061 до Нижнего Тагила, несмотря на то, что все билет были раскуплены. Детям предложили разместиться на полу в хвостовом вагоне. Более того, все школьники были обилечены, однако сумма составила не 332 рубля - как за сидячее место, а 432 рубля, включающие в себя комиссионный сбор за покупку билета уже в самом поезде.

"Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению Свердловской пригородной компанией законодательства о защите прав потребителей, в том числе оказании услуг по перевозке организованных групп детей, по итогам которых будет дана оценка деятельности перевозчика", - добавили в пресс-службе.