Общественники пожаловались прокурору Екатеринбурга на открытые месяцами колодцы

"Уральский родительский комитет" выступил с открытым обращением к прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой. Общественники обратили внимание на открытые колодцы на Уралмаше.

Как сообщил Накануне.RU глава "Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, еще с мая 2023 года по проспекту Космонавтов, возле ЖК "Изумрудный бор", находятся семь открытых колодцев большой глубины. Возле них регулярно проходят люди с детьми, а подростки, которые гуляют самостоятельно, заглядывают в эти колодцы, рискуя туда сорваться.

Представители комитета обратились в управляющую компанию, которая обслуживает ЖК "Изумрудный Бор", но там сообщили, что эти колодцы к ним не относятся – за них отвечает МУП "Водоканал". Тем не менее, в УК временно закрыли их деревянными поддонами и передали информацию коммунальщикам.

Однако, по данным общественников, прошло уже несколько месяцев, а ситуация так и не изменилась.

"Люки на колодцах до сих пор отсутствуют, а поддоны особой роли не играют, поскольку подростки периодически проходят мимо и зачастую их сбрасывают в сторону. В этой связи существует явная угроза жизни и здоровью граждан с детьми. Просим Вас поручить провести тщательную проверку по данному факту для выявления и привлечения к строгой ответственности должностных лиц, допустивших бездействие и халатность по обеспечению безопасности граждан с детьми", - говорится в обращении в адрес прокурора Екатеринбурга.

О реакции надзорного ведомства пока неизвестно.