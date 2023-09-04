В трех регионах власти запустят проект повышения рождаемости

04 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Центральный ФО В России
Фото: пресс-служба Клиники ЮУГМУ

В трех регионах власти запустят проект повышения рождаемости

Правительство РФ утвердило постановление о реализации в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Он будет действовать до конца 2024 года. Обеспечивать его должны разные ведомства.
Читайте также:

Вице-премьеру Татьяне Голиковой до 15 сентября поручено создать рабочую группу, которая будет координировать осуществление мероприятий. До 11 сентября 2023 года Минтруд должен разработать форму опроса для населения, который будет проводиться на портале госуслуг. Итоги опроса подведут до 15 ноября. До 10 октября должны быть представлены временные методические рекомендации по реализации проекта в этих регионах.

Накануне.RU много лет пишет о том, что власти подменяют демографическую политику социальной - мерами поддержки. И решают задачу не роста рождаемости, а помощи тем, у кого уже есть дети, в том числе бедным семьям детьми.

В частности, о мерах по стимулированию рождаемости говорится далеко не первый год, но по существу не меняется ничего. Власти вообще не ставят задачи увеличить количество рожденных детей.

Суммарный коэффициент рождаемости в России составляет чуть более 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения необходимо в 1,5 раза больше. Поэтому умирает почти в 1,5 раза больше людей, чем рождается. "Естественная" убыль населения в 2023 году составит порядка 500 тыс. человек.

Теги: рождаемость, демография


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети