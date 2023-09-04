В трех регионах власти запустят проект повышения рождаемости

Правительство РФ утвердило постановление о реализации в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Он будет действовать до конца 2024 года. Обеспечивать его должны разные ведомства.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой до 15 сентября поручено создать рабочую группу, которая будет координировать осуществление мероприятий. До 11 сентября 2023 года Минтруд должен разработать форму опроса для населения, который будет проводиться на портале госуслуг. Итоги опроса подведут до 15 ноября. До 10 октября должны быть представлены временные методические рекомендации по реализации проекта в этих регионах.

Накануне.RU много лет пишет о том, что власти подменяют демографическую политику социальной - мерами поддержки. И решают задачу не роста рождаемости, а помощи тем, у кого уже есть дети, в том числе бедным семьям детьми.

В частности, о мерах по стимулированию рождаемости говорится далеко не первый год, но по существу не меняется ничего. Власти вообще не ставят задачи увеличить количество рожденных детей.

Суммарный коэффициент рождаемости в России составляет чуть более 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения необходимо в 1,5 раза больше. Поэтому умирает почти в 1,5 раза больше людей, чем рождается. "Естественная" убыль населения в 2023 году составит порядка 500 тыс. человек.