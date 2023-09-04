Половина москвичей за ДЭГ, половина - против

Москва разделилась поровну: 48% горожан с правом голоса предпочтут проголосовать дистанционно (ДЭГ), 45% - на обычном участке, таковы результаты опроса, проведенного группой Russian Field в столице.

Больше половины опрошенных (56%) позитивно отзываются о качестве организации ДЭГ в Москве. 22% сообщили, что не пользовались электронным форматом либо не берутся его оценивать, негативная оценка звучала в 15% случаев.

Большинство опрошенных (73%) считают, что электронная форма голосования скорее удобна для жителей. О том, что ДЭГ неудобен, сообщают 17% москвичей.

53% москвичей доверяют ДЭГ. О недоверии сообщили 36% опрошенных.

И еще 71% москвичей выступает за распространение дистанционного голосования на все регионы России.

Напомним, в этом году дистанционное голосование в том или ином формате будет использовано в 24 регионах страны.

В Москве используется отдельная система ДЭГ – не такая, как в остальных регионах. Московская система разработана властями города (что неоднократно порождало разговоры о возможном конфликте интересов), в регионах используется система ЦИК.