ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу, где собирали безэкипажные катеры

Российские войска с помощью беспилотников нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на предприятии осуществляли сборку безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.

Напомним, ранее сообщалось о попытках атак украинских безэкипажных катеров в Черном море. Так, 4 августа вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска.

В ходе отражения атаки безэкипажные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, заявляли в Минобороны.