В Качканаре будут судить "курьера", доставившего мошенникам 1,5 миллиона из кармана жертв

В Качканаре будут судить жителя Верхней Салды 2006 г.р. Его обвиняют в помощи мошенникам, которые украли у доверчивых граждан 1,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый с февраля по март текущего года действовал в составе организованной группы злоумышленников. Жертв они выбирали в основном среди пенсионеров, сообщая гражданам "о родственнике, попавшем в ДТП". Чтобы "избежать неприятностей" жертве предлагалось передать деньги курьеру, коим, по версии следствия, и являлся обвиняемый.

Забирая деньги, свердловчанин переводил большую их часть "коллегам", а остальное забирал себе в качестве вознаграждения. Таким образом сразу шесть престарелых жительниц Качканара и Нижней Туры остались без 1,5 млн рублей.

Прокуратура Качканара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Верхней Салды по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.