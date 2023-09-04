04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Габоне появился временный президент

Генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными.

В зале, где генерал принес присягу, собрались высокопоставленные военные и чиновники, пишет РИА Новости. На кадрах, показанных местным телеканалом, видно, как толпа людей собралась перед большим экраном, где транслировалась церемония приведения к присяге.

Напомним, в конце августа военные в Габоне объявили о захвате ими власти в стране, роспуске всех государственных органов и создании Комитета по переходу и восстановлению институтов. Кроме того, отменены всеобщие выборы, состоявшиеся 26 августа, а также их предварительные результаты. Границы закрыты до дальнейшего уведомления. Утром в столице страны Либревиле была слышна стрельба. По стечению обстоятельств, Габон, как и Нигер, является бывшей французской колонией, которая имеет запасы урана, нефти и газа, пишет военный эксперт Борис Рожин. К слову, в 2019 г. уже сообщалось о том, как "бойцы ЧВК "Вагнер" спасли Габон от хаоса революции", хотя американцы тогда оперативно прислали собственный контингент в страну, чтобы "расшатать ситуацию".

Теги: Габон, президент, переходныфй период


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