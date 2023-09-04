В Госдуме удивились решению Минкульта не пускать в прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Член комитета Госдумы по информационной политике, "единоросс" Антон Горелкин удивился решению Минкульта не выдавать фильмам "Барби" и "Оппенгеймер" прокатные удостоверения. Основанием стало " "несоответствие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

"Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего кроме удивления не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", - полагает депутат.

"Возможно, это мое субъективное восприятие, но история создания ядерного оружия и исследование внутреннего мира одного из отцов атомной бомбы несут в себе гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда", - пишет Горелкин в своем Telegram-канале. Он добавляет, что фильм "Барби" "глубже, чем кажется, и содержит изрядную порцию социальной сатиры".

Парламентарий полагает, что перечисленные фильмы "далеко не шедевры мировой культуры, но намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел (хотя стоило бы)".