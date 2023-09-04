04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минцифры предлагает блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок

Роскомнадзор могут наделить полномочиями по принятию решений о блокировке сайтов, на которых размещается информация о доступу к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России. Проект постановления Правительства, разработанный Минцифры, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, в июле был принят закон, запрещающий рекламировать способы обхода блокировок, содержится в принятом в июле законе. Также был введен запрет регистрации на отечественных сайтах при помощи иностранной электронной почты.

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что рекламировать обход блокировок — это значит нарушать закон. Некоторые VPN-сервисы напрямую финансируются правительствами недружественных стран, и они должны быть заблокированы. Но есть VPN-сервисы, которые соблюдают требования российского законодательства и не предоставляют доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов.

Теги: интернет, блокировка, Роскомнадзор


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