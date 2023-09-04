04 Сентября 2023
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Фото:Пресс-служба Кремля

"Есть о чем поговорить": в Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи – первые почти за год. Перед закрытой частью главы государств огласили вопросы, которые будут обсуждать.

"Нам есть о чем поговорить, и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу. Конечно, мы с вами много сделали для урегулирования ситуации в Сирии. Я знаю, насколько это чувствительный вопрос для турецкой республики", - сказал Путин турецкому коллеге.

Он похвалил рост товарооборота между странами: "В прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется, он не такой мощный, как был в прошлом году, но всё-таки позитивный. Причём отношения диверсифицируются, это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, в том числе сельское хозяйство, энергетика, но развиваются и другие направления, что меня очень радует".

Реджеп Эрдоган, Владимир Путин(2020)|Фото: kremlin.ru

"Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Что получится? Какой будет результат? Я ожидаю, что после наших переговоров, мы дадим миру необходимый месседж. И особенно развивающимся африканским странам такой шаг будет иметь большое значение", - сказал в свою очередь Эрдоган.

Переговоры в Сочи будут проводить не только президенты, но и министры двух стран. Например, ожидаются переговоры глав оборонных ведомств, а также центральных банков России и Турции, последние обсудят расчеты в национальных валютах.

Путин также анонсировал разговор на тему энергетики. "Мы завершим переговоры по созданию газового хаба, чтобы сделать ситуацию в энергетике региона более стабильной и сбалансированной", - сказал российский лидер.

Он добавил, что "есть перспективы развития сотрудничества" и в атомной энергетики. Президент напомнил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции (строится Росатомом) планируется запустить уже в следующем году.

Теги: сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, переговоры, зерновая сделка


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