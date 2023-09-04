04 Сентября 2023
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Фото: Официальная группа &quot;ВКонтакте&quot; государсвтенного пограничного комитета Белоруссии

Минск не расценивает нарушение польским вертолетом границы как провокацию

Белоруссия не расценивает нарушение польским военным вертолетом границы как провокацию, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

"Это не что иное, как низкая подготовка летчиков", - сказал он.

Хренин добавил, что Минск сохраняется взаимодействие с польской стороной в рамках обеспечения полетов.

"Мы видели этот борт, мы знали, с какой целью он летит - патрулирование государственной границы, отслеживали полностью его полет", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, 1 сентября Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что днем пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1,2 км на территорию страны, а затем вернулся обратно. О случившемся была проинформирована польская сторона.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши назвало заявление Белоруссии "ложью и провокацией".

Теги: белоруссия, польша, вертолет


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