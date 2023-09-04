В Перми может уйти в отставку начальник департамента образования

Начальник департамента образования Перми Анна Деменева может оставить свой пост. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, кадровое решение отложено из-за больничного Деменевой. В мэрии Перми вероятную отставку Анны Деменевой пока не комментируют, но подтверждают, что начальник департамента образования находится в данный момент на больничном.

Ранее на должность советника главы Перми перешел куратор образования в мэрии, замглавы Алексей Грибанов.

Анна Деменева возглавляет департамент образования с 2021 года, ранее она работала директором школы дизайна "Точка".

Отставка может быть связана со скандалом, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. В марте 2023 года на экзамен немецкого языка в школу пришли сотрудники ФСБ, после чего принимавший экзамен немец был депортирован из России. В конце апреля Telegram-канал "Прикамские витязи" обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках проведения уроков "Разговоры о важном". Директор школы Елена Ракинцева объяснила такое решение законом об образовании, запрещающим агитацию учеников. В мае программа обмена с Германией была закрыта. В августе директор школы и несколько учителей покинули свои посты.

Исполняющей обязанности директора назначена Алевтина Снигирева. Кадровое назначение состоялось 31 августа.