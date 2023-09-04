В Екатеринбурге цементовоз насмерть сбил пенсионера

Сегодня утром в Екатеринбурге на ул. Фронтовых Бригад, вблизи дома № 2 А произошло смертельное ДТП. Цементовоз наехал на 84-летнего пешехода, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Kassbohrer SILOLEGEND двигался со стороны Электриков в сторону проспекта Космонавтов. В это время на проезжую часть в неустановленном месте вышел пенсионер. Избежать столкновения не удалось, мужчина скончался на месте происшествия до прибытия "скорой помощи".

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

ДТП произошло в 10.08. Установлено, что за рулем автомобиля находился 49-летний водитель со стажем управления транспортом с 1995 года. На место выехали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Сотрудники полиции на месте проводят замеры и составляют необходимые процессуальные документы. По факту произошедшего проводится расследование.