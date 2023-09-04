Польша собралась выдавать украинцев призывного возраста

Власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 г.

Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу, пишет ТАСС. Согласно данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 г. в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 млн.

Напомним, ранее стало известно, что министерство обороны Украины подготовило приказ, согласно которому, расширяется список пригодных к военной службе по мобилизации. В него могут попасть, например, мужчины с категориями годности 2-в (клинически излеченный туберкулез), 5-в (бессимптомный ВИЧ), 21-в (медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы), 22-в (эпизодические и пароксизмальные расстройства). Военную специальность таки солдатам назначит врачебная комиссия.

До этого выяснилось, что Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части. По словам пленного Юрия Герасимчука, в начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того, как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм. Солдат рассказывает, что ранее никогда не держал в руках оружие и не служил срочную службу, им сказали, что они будут лишь охранять "уже отвоёванные территории". Кроме того, оказалось, что украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен.

"Кто-то (из сослуживцев) говорит, что уже началось (контрнаступление), а кто-то – что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать", - сказал один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк.

Также стало известно, что на Украине практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

"С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие, толку с этого? Ну, будут убивать до конца", - сказал пленный украинский военный Юрий Романюк.

Позже в США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее.

"Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса", - сказал Кирби.

При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что контрнаступление идет по плану.