Тюменца обвиняют в заказном поджоге магазина одежды

04 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменца обвиняют в заказном поджоге магазина одежды

Центральный районный суд Тюмени отправил под домашний арест 30-летнего Дмитрия С., обвиняемого в поджоге магазина "Shopmarki", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам суда, 17 июня текущего года обвиняемый обратился к своему знакомому с просьбой найти человека, который спалит магазин. Взамен подсудимый пообещал денежное вознаграждение - 80 тыс. руб. Знакомый Дмитрия нашел такого человека и в ночь на 25 июня злоумышленники разбили окна магазина и бросили подожженные бутылки с бензином. Убедившись, что начался пожар, они уехали на такси.

26 июня Дмитрий передал им обещанные деньги, которые исполнители поделили между собой. Их также отправили под домашний арест.

Вину в совершенном преступлении заказчик не признает и утверждает, что никакого отношения к поджогу магазина не имеет.

Shopmarki — это торговая сеть по продаже одежды, обуви и аксессуаров. После совершенного преступления владельцы магазина обращались к властям с просьбой обеспечить безопасность района и указывали на нехватку камер видеонаблюдения.

Теги: магазин одежды, поджог, Shopmarki


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети