Тюменца обвиняют в заказном поджоге магазина одежды

Центральный районный суд Тюмени отправил под домашний арест 30-летнего Дмитрия С., обвиняемого в поджоге магазина "Shopmarki", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам суда, 17 июня текущего года обвиняемый обратился к своему знакомому с просьбой найти человека, который спалит магазин. Взамен подсудимый пообещал денежное вознаграждение - 80 тыс. руб. Знакомый Дмитрия нашел такого человека и в ночь на 25 июня злоумышленники разбили окна магазина и бросили подожженные бутылки с бензином. Убедившись, что начался пожар, они уехали на такси.

26 июня Дмитрий передал им обещанные деньги, которые исполнители поделили между собой. Их также отправили под домашний арест.

Вину в совершенном преступлении заказчик не признает и утверждает, что никакого отношения к поджогу магазина не имеет.

Shopmarki — это торговая сеть по продаже одежды, обуви и аксессуаров. После совершенного преступления владельцы магазина обращались к властям с просьбой обеспечить безопасность района и указывали на нехватку камер видеонаблюдения.