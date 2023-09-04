Свердловский Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, которые обзванивают бизнесменов

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили о возобновившихся действиях мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, неизвестные обзванивают предпринимателей, представляются "сотрудниками Роспотребнадзора" и говорят, что в отношении бизнесмена планируется проверка его деятельности. А для исключения выявления нарушений якобы нужно купить нормативно-правовую литературу для "уголков потребителя" и сертификаты на оказание услуг.

"Управление Роспотребнадзора не осуществляет продажу "уголков потребителей" и юридическое сопровождение предпринимательской деятельности. У должностных лиц, которые проводят контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия, имеются служебные удостоверения", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что ранее от имени Роспотребнадзора аферисты пытались собрать деньги "для помощи участникам специальной военной операции". При возникновении подобных ситуаций следует обращаться в правоохранительные органы.