В Екатеринбурге обдумывают строительство еще одной станции метро

В Екатеринбурге вновь заговорили про развитие метро, однако речь не о второй ветке подземного транспорта. Глава города Алексей Орлов рассказал учащимся специализированного строительного класса при УрФУ о планах на строительство еще одной станции.

По словам градоначальника, городская администрация обдумывает возможность продлить уже существующую ветку в районе Уралмаш. В перспективе в уральской столице может появиться две новые станции, однако все это пока на стадии обсуждения.

"Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций — это как раз район Уралмаш: Зеленый бор и Антенные поля. Там вполне возможно, с привлечением средств застройщика, построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра", — рассказал Орлов.

Он также добавил, что наземное метро хоть и является альтернативой, но не может считаться полноценной заменой подземному. Однако для развития последнего нужны средства из федерального бюджета.

Напомним, в марте начальник департамента экономики города Алексей Прядеин рассказал, почему бизнесмены не могут инвестировать во вторую ветку. По его словам, за несколько лет сметная стоимость проекта увеличилась в разы, и даже бизнес не способен осилить такую сумму.

Ранее Алексей Орлов уже упоминал, что у города есть иные проекты, которые важнее второй ветки. До этого про метро рассказал и глава региона Евгений Куйвашев, заявив, что у города нет денег на строительство. В свою очередь депутат Госдумы Андрей Альшевских поделился информацией, что Свердловская область и не подавала заявку на инфраструктурный кредит для строительства метро, хотя у региона был шанс получить 12 млрд рублей от Москвы.