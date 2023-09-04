Глава Еврокомитета НАТО предложил Армении присоединиться к альянсу

Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс.

"Я призываю Армению вступить в НАТО", - написал Фелингер в соцсети X (экс-Twitter), обратившись к премьеру Армении Николу Пашиняну.

Кроме того, Фелингер, обращаясь к президенту США Джо Байдену, попросил его "защитить Армению".

Напомним, в мае Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". Также Пашинян заявлял о возможности выхода страны из ОДКБ, так как может посчитать организацию "недееспособной".