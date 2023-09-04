04 Сентября 2023
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Фото: соцсети

"Минкульт, ты не прав": красноярская модель вышла на пикет в поддержку фильма "Барби"

Красноярская модель Галина Магергут вышла на одиночный пикет к кинотеатру в поддержку голливудского фильма "Барби".

На ее совсем не гламурном плакате из картона была надпись "Я/мы Барби. Минкульт, ты не прав". Так модель ответила на решение Минкульта России не выдавать фильму прокатное удостоверение, поскольку тот, якобы, "не соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

Примечательно, что Магергут позирует на фоне рекламного щита, анонсирующего… показ фильма "Барби" (вероятно, неофициальный).

Ранее Магергут устраивала косплей (перфоманс с подражанием персонажу) Барби в парковой зоне на набережной Енисея, откуда ее выгнали охранники. Также девушка устраивала флэшмоб с массовым заплывом на сапах горожанок, переодетых в Барби.

Магергут пишет в соцсетях, что является большой фанаткой Барби и очень ждала премьеру фильма.

Галина Магергут на пикете.(2023)|Фото: соцсети

"Скоро по всему миру состоится премьера, о которой я мечтала много лет. <…> Когда я была ребенком мы с подружками знали все про эту куклу. Умели отличать оригиналы от подделок, шили наряды. Мы были одновременно дизайнерами и модельерами, строили кукольные семьи. Наверное именно это стало стимулом стать моделью, придумывать новые наряды уже для себя и жить такую же глянцевую жизнь.

Когда я узнала о выходе фильма, то прослезилась, ведь раньше про Барби снимали только мультфильмы. И какое же удовольствие погрузиться в этот розовый мир с Марго Робби и Райаном Гослингом", - пишет девушка (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Ранее противники выхода фильма в российский прокат утверждали, что он пропагандирует феминизм и независимость женщин, что, по их мнению, противоречит российским ценностям. Также сообщалось, что одного их персонажей играет транссексуал.

Между тем, Минкульт ополчился и на фильм "Оппенгеймер" о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. В министерстве ссылаются на то же основание, что и с "Барби" -  "не соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям". При этом в ленте нет ни одной сцены или персонажа ЛГБТ, не пропагандируется отказ ни от одной из ценностей, которые государство причисляет к традиционным российским. Зато лента является явно антивоенным высказыванием.

Теги: барби, минкульт, прокатное удостоверение, оппенгеймер, пикет, протест, традиционные ценности


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