04 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" стал вручать покупателям квартир "коробки новосела": что внутри

Каждый покупатель квартиры от "Атомстройкомплекса" теперь получает "коробку новосела". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

Внутри коробки, помимо документов на квартиру и ключей, находятся путеводитель по жилому комплексу "Книга жителя", фирменный брелок, а также карта привилегий "АСК-Бонус". Благодаря карте все покупатели недвижимости в компании "Атомстройкомплекс" фактически являются участниками закрытого клуба. Им доступны скидки и бонусы у партнеров застройщика – мебельных салонов, компаний, оказывающих услуги по дизайну и отделке, а также других предприятий сферы услуг – от фитнес-клубов и образовательных центров до продуктовых магазинов и сервисов доставки.

Две тысячи "коробок новосела" уже переданы в управляющие компании, специалисты которых будут вручать их новоселам при передаче квартир. Саму коробку, по задумке специалистов "Атомстройкомлекса", жители смогут использовать для хранения семейных документов.

"Содержание коробки различается для каждого жилого комплекса. Например, "Книга жителя" уникальна для каждого дома, она содержит полную информацию именно об этом комплексе и его особенностях, включая контакты техников и сервисных служб. Мы также предусматриваем специальные предложения по скидкам и бонусам, которые будут актуальны при заселении в квартиру определенной планировки и отделки. Программа привилегий "АСК-Бонус" позволяет нам держать связь с собственниками, добавлять в каталог привилегий наиболее востребованные предложения и оказывать поддержку жителям и после сдачи дома", - рассказала руководитель направления по работе с сервисными компаниями компании "Атомстройкомплекс" Наталья Бочкарева.

Крупнейший уральский девелопер реализует программу лояльности "АСК-Бонус" на протяжении нескольких лет. Воспользоваться привилегиями можно также в цифровом формате через мобильное приложение. Отличительной чертой программы уже стали закрытые клиентские мероприятия и регулярные розыгрыши подарков.

Теги: Атомстройкомплекс, коробки новосела, квартиры, застройщик


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