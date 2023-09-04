Президент России одобрил включение двух районов Югры в Арктическую зону

Два района Югры – Белоярский и Березовский – включены в Арктическую зону России. Решение принял президент Владимир Путин, дав согласие на соответствующее предложение губернатора автономного округа Натальи Комаровой. Особенность районов – высокий потенциал освоения таких углеводородов и твердых полезных ископаемых, как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц. Кроме того, в муниципалитетах развит туризм. Также в регионе будет создан инновационный научно-технический центр "Юнити Парк". Подробнее о развитии двух этих районов Югры читайте в нашем материале.

Губернатор Наталья Комарова объявила о принятом президентом решении во время встречи с жителями Березово, посвященной 430-летию со дня образования районного центра. По словам главы автономного округа, решение главы государства открывает новые возможности и "возлагает новую ответственность на нас с вами для развития, для инвестиций".

Наталья Комарова уточнила, что одна из значимых страниц в истории не только югорского Березово, но и всей страны посвящена открытию первого газового месторождения в Западной Сибири. 70 лет назад именно здесь началась эпоха масштабного освоения природных богатств России. Губернатор напомнила слова первооткрывателя газовых, нефтяных месторождений, первого начальника Березовской партии глубокого бурения Александра Быстрицкого, который говорил: "Все мы вышли из Березово". Говоря о современных этапах развития райцентра, Наталья Комарова отметила, что в августе 2021 г. здесь начал работу новый авторечвокзал, а в мае 2024 г. начнется капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Продолжается развитие социальной сферы. Глава региона упомянула о проекте молодого предпринимателя из Березово Василия Канева, направленного на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, а также об инициативе Алы Софронеску, позволившей улучшить туристскую инфраструктуру районного центра — на базе Березовского авторечвокзала открыта комфортная семейная гостиница. Кроме того, ежегодно в Березово открывают новые объекты благоустройства, обновляют дворы. Среди них — парк Гавриила Епифановича Собянина, роллер-парк.

Еще одним важным фактором развития Белоярского и Березовского районов является добыча полезных ископаемых. Акционерное общество "Полярный кварц" добывает и перерабатывает особо чистый кварц на территории Югры. Производственный комплекс предприятия составляет промежуточная перевалочная база первичного обогащения в поселке Усть-Пуйва Березовского района и комплекс по производству особо чистого кварцевого концентрата в Нягани. По словам гендиректора АО "Полярный кварц" Александра Ермолина, на базе организован производственный процесс первичной обработки добытого сырья.

"Осуществляется процесс дробления добытого кварца. Далее проходит дополнительная сортировка по фракциям — всего их четыре. Отсюда продукцию направляем в Нягань для дальнейшей обработки", - сказал Ермолин.

Губернатор Наталья Комарова уточнила, что предприятие бережно относится к природе, которая его окружает. Ранее там жили и работали несколько поколений разработчиков месторождения горного хрусталя, которым удалось сохранить нетронутой окружающую природу.

"Уникальность этого места накладывает особую ответственность на тех, кто работает здесь сейчас. Мы должны передать следующим поколениям существующий природный баланс", - сказала Наталья Комарова.

Глава региона также отметила проекты в сфере туризма. По словам Натальи Комаровой, в Березовском районе зарегистрированы 11 организаций, предоставляющих туристические услуги.

"За три года район посетили 22 тыс. туристов. Упомяну базу "Нер-Ойка". Из года в год эта локация приобретает все большую популярность. Ежегодно базу посещает около 500 туристов, в том числе 10% привлекаются туроператорами", — сказала Наталья Комарова.

На базе расположены три гостевых дома с печным отоплением. Два выстроены в стиле жилищ северных народов и рассчитаны на шесть постояльцев каждый, еще один дом вмещает до 12 гостей. Интерьер – в национальном стиле мансийской и зырянской изб, они укомплектованы всем необходимым. В летнее время гости могут разместиться в национальном чуме. По данным департамента промышленности автономного округа, в 2021-23 гг. туристическую базу посетили 1 тыс. 90 человек.

Кроме того, по поручению Владимира Путина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Юнити Парк". Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ определяет основные направления работы ИНТЦ: разработка технологий в области энергетической безопасности, исследования в сфере медицины, а также создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.

Березовский район расположен в северо-западной части автономного округа, в таежной зоне на левобережье меридионального отрезка Оби в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности и восточного склона Северного и Приполярного Урала. Большая часть территории (около 85%) находится в пределах Западно-Сибирской равнины, рассеченной здесь бассейном рек Северная Сосьва и Обь. На западе района расположены горы Приполярного Урала (восточный склон). Протяженность района с севера на юг составляет 400 км, с запада на восток – 300 км. Численность населения района – 22,25 тыс. человек. Площадь 88 тыс. кв. км. Плотность населения – 0,25 на кв. км.

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на правобережье меридионального отрезка реки Обь в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 м (Сибирские Увалы). Площадь Белоярского района составляет 41,68 тыс. кв. км.