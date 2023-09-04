04 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В школах Подмосковья отменили оценки и домашние задания

Школьники Подмосковья будут заниматься первую неделю нового учебного года без оценок и домашних заданий. Это продлится до 8 сентября с целью более плавного входа в учебный процесс. Таково решение образовательных властей региона. Правда, оно носит рекомендательный характер для школ.

Директора школ, педагоги и родители идею одобрили, на канале минобразования 86% проголосовали "за".

Однако инициатива пришлась по душе не всем. Общественного движения "Родители Москвы" считает, что "дебилизация и отуплёнка шагает по стране".

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал отменить домашние задания в школе. Об этом его попросил учащийся в школе сын, рассказал депутат. Он считает их бессмыслицей, так как дети поголовно их списывают с разных сайтов.

Теги: школа, домашние задания


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