04 Сентября 2023
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Фото: АГН &quot;Москва&quot; / Александр Авилов

Анархиста Мифтахова, отсидевшего за дымовую шашку в офисе "ЕР", задержали на выходе из колонии

Математика Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии.

Его увезли из колонии в Киров для проведения следственных действий. При выходе из колонии ему дали пять минут на переговоры с родственниками и возможность отдать вещи. После этого его посадили в машину и увезли в Киров. В 14.00 должны начаться следственные действия, сообщает в своем telegram-канале Организация коммунистов-интернационалистов.

Напомним, Мифтахова обвиняли в нападении на офис "Единой России"в январе 2018 года. По версии обвинения, он вместе с сообщниками бросил в разбитое окно офиса дымовую шашку. Спустя год после происшествия Мифтахова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки. Мифтахов заявлял, что его дело является политически мотивированным, и оно стало местью силовиков за участие в оппозиционных акциях. Он не скрывает, что был участником анархистского движения, но вину в нападении не признает. В итоге Головинский суд Москвы приговорил аспиранта-математика МГУ Азата Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Теги: Азат Мифтахов, колония, задержание


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