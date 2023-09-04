04 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести налог для компаний за возвращение на российский рынок

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются. Об этом сообщил депутат ГД Султан Хамзаев.

"Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств", — сказал Хамзаев РИА Новости.

По его мнению, такой налог компании должны выплачивать в бюджет столько, сколько их юридически не было в стране.

Ранее стало известно, что компания McDonald's, уходя из России, оставила себе путь для возвращения. В договоре о продаже российской сети ресторанов новому владельцу предусмотрена возможность обратного выкупа бизнеса, сообщил владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор. При этом, если McDonald's вернется, ему придется доплатить – в размере вложений российских инвесторов.

Теги: госдума, налог, компании, рынок россии


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