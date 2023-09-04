Россияне назвали самым полезным школьным предметом русский язык

Самым полезным школьным предметом является русский язык. Его назвали большинство россиян.

Во второй половине августа "Работа.ру" и "Деловая среда" опросили 3,3 тысячи совершеннолетних пользователей из всех округов страны, чтобы выяснить ответ на этот вопрос в представлении россиян. В результате 70% упомянули русский язык, а 57% - математику (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

К слову, средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2023 году составил 68,43, что является наивысшим баллом среди всех предметов. Правда, многие эксперты отмечают, что уровень владения русским языком у молодежи очень низкий.

Далее по частоте упоминания идут:

труд — 28%;

иностранный язык, физика и информатика — по 27%;

литература и география — по 25%;

история — 23%;

экономика — 19%;

обществознание — 18%.

Меньше всего голосов набрала музыка - всего 7%.

Самыми распространенными ответами на вопрос, каких предметов не хватает в школьной программе, оказались "основы финансовой грамотности" (ее упомянули 57%) и "основы юриспруденции и права" (51%).

Интересно, что выдающийся педагог Василий Сухомлинский считал, что музыка очень тесно связана с воспитанием нравственности и без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребенка. А школа должна научить человека жить в мире прекрасного. Но просто проведением "уроков музыки" эта задача не решается.