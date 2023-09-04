Прибыль предприятий Пермского края уменьшилась более чем на 60%

Прибыль предприятий Пермского края за январь - июнь 2023 года снизилась на 60,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Пермьстата.

Согласно данным статистики, организации Прикамья (без учета малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и компаний с численностью до 15 человек) получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 134,3 млрд руб.

75,8% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 144,2 млрд руб. Это на 59% ниже уровня января-июня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 34,4% и составила 9,9 млрд рублей.

Организациями промышленного производства за период с начала года также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 115,6 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 73,6%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 121,8 млрд рублей (на 63,3% ниже аналогичного показателя за январь-июнь 2022 года).