Россияне готовы переходить на контрафактный табак, если цены на сигареты еще подрастут

Россияне готовы перейти на курение контрафактного табака, если сигареты подорожают. Если табак вырастет в цене на 10% - перейдут на нелегальную продукцию 61%. Если на 20% - уже 64% готовы курить контрафакт. Если же цена поднимается на треть, то 66% курящих россиян будут покупать "серый" табак, это показал опрос "Ромира", на который ссылается РБК.

Также выяснилось, что за последние два-три месяца более четверти респондентов покупали сигареты стоимостью меньше 119 руб. Это официально установленная минимальная цена, дешевле продавать легальный табак в России нельзя.

В марте в России на 2% повысились ставки акцизов на сигареты и папиросы: до конца года он составляет 2603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 руб. за 1 тыс. штук.

В июле Госдума ограничила для россиян "перемещение немаркированной никотиносодержащей продукции по территории страны".

Лимиты будут такие: не более 200 сигарет, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака либо общим весом не более 250 граммов указанной продукции в ассортименте на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.

Предусмотрены лимиты и для никотиносодержащих жидкостей: не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.