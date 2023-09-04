04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Удары России по Украине не угрожают Румынии, - Минобороны Румынии

В Миноборорны Румынии полагают, что предпринимаемые Россией удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы для Румынии.

В официальном сообщении военного ведомства страны говорится, что структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников прошлой ночью на инфраструктуру порта Рени, пишет РИА Новости. Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии, считают военные Румынии.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о том, что воздушно-космическими силами нанесен нрупповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Теги: Румыния, Россия, Минобороны, удар, армия


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