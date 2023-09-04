Варфоломей заявил, что его решения обсуждению не подлежат

04 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

Варфоломей заявил, что его решения обсуждению не подлежат

Экуменический патриарх Варфоломей заявил, что не собирается созывать ни Собор, ни синаксис предстоятелей православных церквей по украинскому церковному вопросу.
Читайте также:

1 сентября по случаю приезда на Фанар назначенного им лидера украинских раскольников Сергея Думенко-Епифания Варфоломей рассказал, что делает то, что считаем нужным, и не собирается ни с кем обсуждать свои решения. А объявление раскольников "автокефальной церковью" было правом и обязанностью Фанара.

Он напомнил, что, за исключением древних Патриархатов Востока, все поздние православные Церкви, первой из которых была Русская, получили автокефалию от Константинополя.

"Почему бы и Украине не получить ее? Вот в чем вопрос, очень простой и очень ясный", – подчеркнул Варфоломей, который отверг возможность "подвергать решения и инициативы Экуменического патриархата суду новой церковной экклезиологии".

Он упомянул о новой церковной экклезиологии (учении о Церкви), которую будто бы выдумывают другие церкви, но объявил ее 5 лет назад, в начале сентября 2018 года: что Фанар является главным над всем православным миром и обладает первенством власти, а его решения окончательные и не подлежат обсуждению. Сам Фанар уже открыто исповедует экуменизм - учение об объединении всех, кто считает себя христианами, что противоречит православному вероучению.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Фанаром как с раскольнической церковью, нарушившей священные каноны и вторгнувшейся на каноническую территорию РПЦ.

Теги: фанар, украина, Варфоломей


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети