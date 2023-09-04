Варфоломей заявил, что его решения обсуждению не подлежат

Экуменический патриарх Варфоломей заявил, что не собирается созывать ни Собор, ни синаксис предстоятелей православных церквей по украинскому церковному вопросу.

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1 сентября по случаю приезда на Фанар назначенного им лидера украинских раскольников Сергея Думенко-Епифания Варфоломей рассказал, что делает то, что считаем нужным, и не собирается ни с кем обсуждать свои решения. А объявление раскольников "автокефальной церковью" было правом и обязанностью Фанара.

Он напомнил, что, за исключением древних Патриархатов Востока, все поздние православные Церкви, первой из которых была Русская, получили автокефалию от Константинополя.

"Почему бы и Украине не получить ее? Вот в чем вопрос, очень простой и очень ясный", – подчеркнул Варфоломей, который отверг возможность "подвергать решения и инициативы Экуменического патриархата суду новой церковной экклезиологии".

Он упомянул о новой церковной экклезиологии (учении о Церкви), которую будто бы выдумывают другие церкви, но объявил ее 5 лет назад, в начале сентября 2018 года: что Фанар является главным над всем православным миром и обладает первенством власти, а его решения окончательные и не подлежат обсуждению. Сам Фанар уже открыто исповедует экуменизм - учение об объединении всех, кто считает себя христианами, что противоречит православному вероучению.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Фанаром как с раскольнической церковью, нарушившей священные каноны и вторгнувшейся на каноническую территорию РПЦ.