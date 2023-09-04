04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале СК начал проверку после избиения подростка на детской площадке

На Среднем Урале Следственный комитет выясняет обстоятельства избиения подростка на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня в правоохранительные органы Карпинска поступила информация о применении насилия к подростку со стороны местного жителя. Инцидент произошел на одной из детских площадок. По имеющимся данным, пострадавшему наносили удары ногами по голове и спине.

Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства инцидента, чтобы дать этой ситуации правовую оценку. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту причинения травмы ребенку на детской площадке в Свердловской области.

Теги: площадка, подросток, избиение, СК


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