Twitch и Tinder оштрафованы за отказ локализовать данные россиян

Суд выписал штрафы Twitch и Tinder за отказ локализовать данные россиян.

В Таганском райсуде сообщили ТАСС, что видеостриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр, оштрафован на 13 млн руб. По данным "Ъ", Match Group (куда входит Tinder) за аналогичный поступок оштрафована на меньшую сумму – 10 млн руб.

Напомним, ранее компания "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") повторно оштрафована за показ фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+". Ранее аналогичный протокол составлен на "Кинопоиск", а штраф выписан онлайн-кинотеатру Premier. По похожему поводу наказана букмекерская контора "Фонбет".