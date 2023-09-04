Mash: Украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Брянской области

Украинская диверсионно-террористическая группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Брянской области, пишет Mash. Это произошло в районе села Подывотье.

По информации телеграм-канала, с 6:30 утра район обстреливали из минометов, через три часа завязался бой.

Mash сообщает, что в составе ДРГ около 10 человек, они вооружены американскими винтовками М4 5,56-мм с глушителем.

31 августа сообщалось, что украинская ДРГ была обнаружена на территории Навельского района Брянской области. По данным ФСБ РФ, группа состояла из сотрудников Службы безопасности Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины. Двое боевиков были ликвидированы, пятеро – задержаны.