Иностранцам могут запретить ездить без российских прав

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о том, что водители-иностранцы должны осуществлять трудовую деятельность и оказывать услуги в сфере перевозок только на основании российских водительских удостоверений.

В последние годы на фоне общего устойчивого снижения показателей дорожно-транспортного травматизма отмечаются негативные тенденции в части аварийности по вине водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, водителей, управляющих транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений.

Только в 2021 году из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов совершено 3464 ДТП. В них погибли 166 и ранены 5325 человек (рост на 3%). По вине водителей-иностранцев произошло 5062 ДТП (рост на 6%), в которых погибли 431 человек и были ранены 6709 (рост на 6%) человек. По данным МВД, чаще всего виновниками ДТП являются граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Депутаты отмечают, что граждане России подвергаются повышенной опасности на дороге в связи с отсутствием адекватного организационно-правового механизма допуска водителей транспортных средств с иностранными национальными водительскими удостоверениями к участию в дорожном движении.

Практика многих зарубежных стран говорит о том, что управление транспортными средствами иностранцами возможно на основании международных водительских прав в течение ограниченного периода времени (например, при нахождении в зарубежной стране до 6 месяцев). Потом он должен пройти курс обучения ПДД, а также сдать экзамен в уполномоченных органах на общих основаниях для получения водительского удостоверения страны пребывания. Этот опыт стоит взять на вооружение и России, считают авторы инициативы.

"Даже если приезжий водитель владеет русским языком на достаточном уровне, чтобы работать с в сфере пассажирских перевозок, наличие выданных на его родине прав никак не гарантирует необходимых знаний ПДД и минимальных навыков работы на российских дорогах... Национальные удостоверения? Пожалуйста, но за пределами Российской Федерации", - написал соавтор законопроекта замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.