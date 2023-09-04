04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге школьника задержали по подозрению в "минировании" магазина и гимназии

В Екатеринбурге задержан ученик гимназии №9, которого подозревают в "минировании" магазина и соседней гимназии.

Как пишет Telegram-канал SHOT, сообщение пришло на "горячую линию" местного магазина на прошлой неделе. В нем неизвестный заявил, что якобы заложил 4 кг гексагеновой бомбы, чтобы на воздух взлетела не только торговая точка, но и гимназия №2, находящаяся по соседству. На место оперативно приехали кинологи, в итоге никаких взрывных устройств найдено не было, а эвакуация не потребовалась.

По подозрению в лжеминировании задержали 14-летнего ученика гимназии №9. Ранее на учете в полиции он не состоял. Сам подросток отказался что-либо пояснять, сославшись на 51-ю статью Конституции.

По данным канала, пока школьник продолжит учебу. Его отпустили на подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Как сообщало Накануне.RU, в июле в Екатеринбурге задержали мужчину, который "заминировал" автомобиль бывшей жены.

Теги: школьник, минирование, гимназия, Екатеринбург


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