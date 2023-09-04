Югорчанина, уснувшего на трупе изнасилованной собаки, требуют привлечь к ответственности

В интернете появилась петиция, авторы которой требуют наказать того, кто изнасиловал собаку, отрезал ей половые органы и засунул бутылку в пасть. Подозреваемым является мужчина, который был обнаружен на трупе животного.

"Было написано заявление в полицию. Есть вероятность, что преступник так и не понесет наказание, в лучшем случае отделается штрафом, в худшем будет дальше продолжать издеваться над невинными животными. Обращаюсь к каждому из Вас, пожалуйста, не останьтесь равнодушными, помогите распространить эту петицию, виновный должен быть наказан, ему не место на свободе! Требуем найти виновного, возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности!" - говорится в тексте петиции.