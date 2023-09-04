04 Сентября 2023
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Фото: t.me/babushkin30

Югорчанина, уснувшего на трупе изнасилованной собаки, требуют привлечь к ответственности

Югорчанина, уснувшего на трупе изнасилованной и изувеченной собаки в Лангепасе, требуют привлечь к ответственности, передает корреспондент Накануне.RU.

В интернете появилась петиция, авторы которой требуют наказать того, кто изнасиловал собаку, отрезал ей половые органы и засунул бутылку в пасть. Подозреваемым является мужчина, который был обнаружен на трупе животного.

"Было написано заявление в полицию. Есть вероятность, что преступник так и не понесет наказание, в лучшем случае отделается штрафом, в худшем будет дальше продолжать издеваться над невинными животными. Обращаюсь к каждому из Вас, пожалуйста, не останьтесь равнодушными, помогите распространить эту петицию, виновный должен быть наказан, ему не место на свободе! Требуем найти виновного, возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности!" - говорится в тексте петиции.

Теги: живодер, собака, изнасилование


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Ранее 01.09.2023 19:53 Мск В Югре живодер изнасиловал собаку, изрезал и засунул ей бутылку в пасть

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