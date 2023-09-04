В Свердловской области завершено досрочное голосование на сентябрьских выборах

Досрочное голосование на предстоящих в сентябре выборах в Свердловской области завершено. Об этом Накануне.RU сообщили в избирательной комиссии региона.

Голосование проходило с 31 августа по 3 сентября в 15 местностях Ирбитского одномандатного округа для избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. В частности, до одного из участков в деревне Унже-Павинской можно добраться только по реке.

Досрочное голосование на довыборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13 проводилось для 477 человек, зарегистрированных на избирательных участках в 13 деревнях и двух поселках. Из них проголосовало 146 человек.

Как пояснили в избиркоме, на остальных сентябрьских выборах досрочное голосование не проводится.

Напомним, выборы на Среднем Урале пройдут в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Среди прочих будут выбирать депутата Законодательного собрания региона по Ирбитскому одномандатному округу №13, а также депутатов Екатеринбургской городской думы, гордумы Верхней Пышмы и думы Качканарского городского округа.

Ранее стало известно, что на выборах в Свердловской области зарегистрировано 17 судимых кандидатов.