Пророссийские хакеры взломали более ста прибалтийских и польских ресурсов

Пророссийские хакеры вывели из строя 127 прибалтийских и польских ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шестнадцати хакерских групп.

Отмечается, что такое количество хакерских групп впервые действует совместно. "Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс", — говорится в заявлении.

В результате взлома в открытом доступе оказалась переписка МВД Латвии, информация о сотрудниках ведомства, а также финансовые документы.

Ранее сообщалось, что хакеры с Украины атакуют уральские предприятия. Ущерб от таких атак составляет десятки и сотни миллионов рублей.

Также сообщалось, что с началом специальной военной операции на госсектор уральских регионов участились хакерские атаки.