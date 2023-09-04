Пророссийские хакеры взломали более ста прибалтийских и польских ресурсов
Пророссийские хакеры вывели из строя 127 прибалтийских и польских ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шестнадцати хакерских групп.
Отмечается, что такое количество хакерских групп впервые действует совместно. "Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс", — говорится в заявлении.
В результате взлома в открытом доступе оказалась переписка МВД Латвии, информация о сотрудниках ведомства, а также финансовые документы.
Ранее сообщалось, что хакеры с Украины атакуют уральские предприятия. Ущерб от таких атак составляет десятки и сотни миллионов рублей.
Также сообщалось, что с началом специальной военной операции на госсектор уральских регионов участились хакерские атаки.