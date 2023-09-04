04 Сентября 2023
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Образование Иркутская область
Фото: irzs.ru

Директора школ Иркутской области получили ключи от 42 новых школьных автобусов

Ключи от 42 новых школьных автобусов отечественного производства вручили руководителям школ Иркутской области. В передаче автомобилей приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, депутат Галина Кудрявцева, министры, мэры территорий, сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области.

В рамках поручения Президента России Владимира Путина в школы региона до конца года поступит 65 новых автобусов отечественного производства – ПАЗы и ГАЗели, рассказал глава региона. «Следующий этап – это подготовка водителей для управления школьными автобусами. Это безопасность наших детей, поэтому необходимо готовить профессиональный состав», - отметил Игорь Кобзев.

школьный автобус(2023)|Фото: irkobl.ru

Новые автобусы передали в 33 школы 17 муниципальных образований. Наибольшее количество – 15 автомобилей – поступят в школы Иркутского района. Как сообщил мэр территории Леонид Фролов, в общеобразовательных учреждениях автобусы обслуживают около 17 тысяч учеников.

Спикер ЗакСобрания Александр Ведерников подчеркнул, что территории должны получать больше школьных автобусов, и работу над их приобретением необходимо продолжить. «С учетом состояния региональных дорог школьный транспорт иногда приходит в негодность раньше нормативного срока службы, а безопасность – это одна из главных составляющих образовательного процесса. Поэтому необходимо закупать больше транспорта для наших территорий», - сказал Александр Ведерников.

александр ведерников(2023)|Фото: irzs.ru

Также автобусами обеспечены школы Саянска, Свирска, Куйтунского, Нукутского, Шелеховского, Усть-Удинского, Тулунского, Тайшетского, Баяндаевского, Нижнеудинского, Боханского, Аларского и Черемховского районов.

Теги: школьный автобус, александр ведерников, учебный год


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