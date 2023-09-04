Памятник медработникам, погибшим от коронавируса во время пандемии, открыли сегодня в Иркутске

Памятник медицинским работникам, погибшим от коронавируса во время пандемии, открыли сегодня в Иркутске. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель регионального парламента Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель областной Общественной палаты Владимир Шпрах, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Почтить память медработников также пришли их коллеги, сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области.

На мемориале высечена фраза, которую знают все сотрудники лечебных учреждений: «Служа другим, сгораю сам». Игорь Кобзев подчеркнул, что именно медики во время пандемии коронавирусной инфекции приняли на себя первый удар, тем самым сформировав возможность выжить для своих земляков: «Мы выдержали этот удар благодаря героической работе специалистов. Искренние соболезнования семьям погибших и низкий поклон тем, кто сегодня стоит на страже здоровья жителей Иркутской области».

В числе 49 погибших три руководителя медучреждений: главный врач областной детской больницы, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Иркутской области Геннадий Гвак, главный врач областного кожно-венерологического диспансера Нина Долженицина, главный врач регионального диагностического центра Игорь Ушаков.

Их подвиг бесценен, считает Александр Ведерников. «Наверное, со временем, через десятки лет, тем, кто придет на это место, будут рассказывать историю нескольких сотен дней упорной борьбы наших врачей с инфекцией. Но никто не сможет передать словами те чувства и эмоции, которые в те дни испытывали медики. Все было страшно и неподготовленно, и тем ценнее подвиг, который они совершили. Слова признательности семьям погибших. Тем, кто сегодня продолжает работать, спасибо за это служение людям», – сказал спикер областного парламента.

Идея создания памятника героям-медикам родилась два года назад. Ее поддержали губернатор региона, депутаты областного парламента, глава Иркутска и депутаты городской думы. По результатам открытого всероссийского конкурса право на разработку проекта получил авторский коллектив под руководством архитектора Сергея Демкова. Мемориал установили в иркутском сквере героев-медиков на ул. Станиславского. «Иркутск будет помнить и чтить людей, которые совершили подвиг», – отметил Руслан Болотов.

Владимир Шпрах предложил установить единый День памяти – 4 сентября: «Среди погибших врачи, фельдшеры, лаборанты, водители машин скорой медицинской помощи. У каждого из этих людей есть свой день памяти, но сегодня мы объединились, и этот день может стать единым днем памяти».