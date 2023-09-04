Житель Тазовского, задушивший щенка на глазах у ребенка, получил реальный срок

Житель Тазовского получил три года колонии за то, что задушил щенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Преступление было совершено на глазах ребенка, в мае текущего года, в квартире микрорайона Солнечный. Как пояснили в надзорном ведомстве, мужчина просто не захотел ухаживать за питомцем.

Для возмещения морального вреда ребенку прокурор района взыскал с обвиняемого 20 тыс. руб. Также суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.