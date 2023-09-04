В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными ливнями от сообщения

Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае сократилось до 12. Об этом сообщает Минтранс региона.

"Дорожники восстановили проезды к 25 населенным пунктам Приморья", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Из-за сильных дождей без дорожного сообщения остаются шесть населенных пунктов в Красноармейском районе, по два в Дальнереченском районе и в Ольгинском округе, по одному в Кировском и Яковлевском районах.

Приморье уже почти месяц пребывает во власти тайфунов. В регионе размыты дороги, затоплено несколько крупных населенных пунктов, людей эвакуируют, в том числе, и военные суда. В Приморском крае введен режим ЧС федерального масштаба.