ФНС банкротит "дочку" Мотовилихинских заводов

ФНС добивается банкротства дочки "Мотовилихи" - компании "Импульс-М", сообщает "Ъ".

По данным налоговой, компания имеет задолженность, превышающую 8 млн руб. 1 сентября суд оставил заявление без движения, поскольку заявитель не предоставил доказательств уведомления об иске других лиц, участвующих в деле.

ЗАО "Импульс-М" было зарегистрировано в 1995 году. Изначально компания занималась оказанием услуг проводной телефонной связи и обеспечивала ПАО "Мотовилихинские заводы" доступ к интернету. Сейчас основным видом деятельности компании является деятельность систем обеспечения безопасности. В прошлом году ЗАО вступило в процедуру ликвидации.