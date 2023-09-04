Голова "Индустриального младенца" на ВИЗе начнет разговаривать с екатеринбуржцами

Арт-объект "Индустриальный младенец", установленный на набережной ВИЗ-пруда в Екатеринбурге, заговорит с местными жителями и ответит на негативные отзывы. 9 сентября в рамках паблик-арт программы "ЧО" пройдет пять сеансов спектакля от известного екатеринбургского режиссера Олега Таратухина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды "ЧО", постановка не является частью концепции арт-объекта, а только дополняет его, предлагая зрителям посмотреть на "Индустриального младенца" под разными углами и смыслами. Именно бурная и не всегда однозначная реакция горожан на скульптуру вдохновила Таратухина на создание спектакля, после чего он и обратился к организаторам фестиваля.

"Изначально, фантазируя, я представил, что малыш поговорит именно с той частью зрителей, которым арт-объект не нравится, и с помощью спектакля мы поработаем в поле непринятия и даже агрессии в сторону младенца. Я задумался, как к "Индустриальному младенцу" будут относиться, после разговора с ним?" – рассказал режиссер.

9 сентября пройдет 5 сеансов по 45 минут: в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. Участники будут слышать голос младенца и взаимодействовать с ним. Именно взаимодействие зрителя и скульптуры в режиме реального времени станет главным результатом художественного замысла.

"Формат аудиоспектакля заключается не просто в прослушивании. Зрителям предстоит выполнять простые действия и движения, которые дадут возможность почувствовать рядом других людей и строить с ними диалог. То, как и в каком формате будет развиваться коммуникация, каждый участник решает сам", – объяснил Олег Таратухин.

Концепцию аудиоспектакля одобрили художницы арт-группы LKKL Ксения Ларина и Людмила Калиниченко, авторы "Индустриального младенца" и руководитель паблик-арт-программы "ЧО" Никита Харисов.

"Появление таких инициатив - это знак того, что объекты и проекты «ЧО» начинают жить своей жизнью и становятся источниками вдохновения для локальных художников. Надеемся, что таких инициатив с каждым годом будет больше. Так, "ЧО" может стать горизонтальной институцией, объединяющей горожан в стремлении развивать родной город", – рассказал руководитель паблик-арт-программы и креативный директор "Атома" Никита Харисов.

Над проектом режиссер работал около двух месяцев, пригласив подарить свой голос младенцу актеров Ярославну Хлебникову и Сережу Таратухина. Над музыкальным сопровождением работал композитор Мирный Город, чьи треки можно было услышать на выставках и перформансах в галерее "Синара Арт". Над редактированием сценария работала Вера Плехова, с которой Олег Таратухин знаком по спектаклю про усадьбу Агафуровых "История одного дома".

Олег Таратухин также известен созданием разговорных спектаклей в Музее Андеграунда, работой над аудиоспектаклем с художниками Ромой Инком и Егором Горе "Суперлуние" и медиаторским перформансом на VI Уральской биеннале современного искусства.